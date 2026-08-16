América vs San Luis va Gratis por TV Abierta; Este es el Canal Para Ver el Partido en Vivo

Luego de la pausa para jugar la primera fase de la Leagues Cup, los 18 clubes de la Liga MX volvieron a la actividad este fin de semana. La Jornada 4 del Apertura 2026 ya comenzó y uno de los equipos en mejor forma durante este comienzo de temporada, el América, juega en casa para recibir al Atlético San Luis, en búsqueda de mantener el liderato del torneo.

Las Águilas, que fueron uno de los cuatro equipos mexicanos que se clasificó a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, tendrán que jugar ante la escuadra potosina en la cancha del Estadio Banorte a tan sólo unos días de afrontar el compromiso internacional. El equipo de Guillermo Almada llega a este encuentro con dos triunfos y un empate en Liga MX, mientras que el Atlético San Luis sólo suma dos puntos en tres partidos.

En N+ te decimos qué canal pasará gratis el partido América vs San Luis correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026.

América vs San Luis Pasará Gratis en TV Abierta

Para deleite de los aficionados, el partido América vs San Luis sí se transmitirá en TV abierta en México. El partido, que se jugará en la cancha del seis veces mundialista Estadio Banorte, está programado para este domingo 16 de agosto y comenzará en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Podrás ver en vivo este compromiso a través de la señal de Canal 5, en televisión abierta. También, si cuentas con un servicio de TV de paga, podrás disfrutarlo por la señal de TUDN y, en streaming, por la app de ViX.

Recordemos que América debe pensar también en la Leagues Cup, torneo en el que se medirá al vigente campeón de la competencia, el Columbus Crew, el próximo miércoles 26 de agosto.