Dos Hombres Fueron Asesinados a Balazos Dentro de Expendio de Cerveza al Sur de Culiacán

Dos hombres, fueron asesinados a tiros por un grupo armado durante la tarde de este sábado, en el interior de un expendio de cerveza ubicado en la esquina de la calle Rosendo Rodríguez y avenida Coníferas, en la colonia Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 6 de la tarde, cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon contra los dos hombres, quienes quedaron sin vida en el lugar.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes fungieron como primeros respondientes, aseguraron el área y solicitaron la presencia de las autoridades investigadoras.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para dar fe de los hechos, mientras agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para continuar con su identificación.