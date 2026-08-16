Seguridad

Dos Hombres Fueron Asesinados a Balazos Dentro de Expendio de Cerveza al Sur de Culiacán

Un grupo armado asesinó a dos hombres al interior de un establecimiento de venta de cerveza en la colonia Infonavit Barrancos, al Sur de Culiacán, Sinaloa.

Dos Hombres Fueron Asesinados a Balazos Dentro de Expendio de Cerveza al Sur de CuliacánDos Hombres Fueron Asesinados a Balazos Dentro de Expendio de Cerveza al Sur de Culiacán. Foto: N+

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