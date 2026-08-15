Marina Asegura Vehículos con Blindaje Artesanal en el Poblado de Sanalona, Sinaloa

La Secretaría de Marina, informó que personal naval efectuó el aseguramiento de vehículos en el estado de Sinaloa.

Los hechos se llevaron a cabo durante patrullajes de disuasión y vigilancia realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el poblado de Sanalona, municipio de Culiacán, donde se localizaron cuatro vehículos en estado de abandono.

Los elementos de seguridad realizaban inspección donde se detectó que los vehículos contaban con reporte de robo y blindaje artesanal y fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Las autoridades realizarán la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades.