Seguridad

Marina Asegura Vehículos con Blindaje Artesanal en el Poblado de Sanalona, Sinaloa

Durante un operativo de vigilancia y disuasión, elementos federales localizaron las unidades

Marina Asegura Vehículos Robados con Blindaje Artesanal en el Poblado de Sanalona, SinaloaMarina Asegura Vehículos Robados con Blindaje Artesanal en el Poblado de Sanalona, Sinaloa. Foto: Marina

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