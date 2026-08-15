Detienen a Cuatro Personas, Decomisan Droga y Vehículos con Reporte de Robo en Jalisco

Elementos de la Guardia Nacional que vigilan las carreteras de Jalisco realizaron diversos aseguramientos y detenciones en las últimas horas. En el primer caso detuvieron a tres sujetos en la colonia La Laguna, en Lagos de Moreno.

Las tres personas viajaba en un auto con reporte de robo; al ser revisados por la autoridad, se les localizó más de 400 dosis de diferentes drogas. Presuntamente podrían ser distribuidores.

En otro hecho, sobre la carretera Zapotlanejo – El Desperdicio en el municipio de Jalostotitlán, se localizaron y aseguraron dos autotanques con dióxido de carbono con reporte de robo. En esta ocasión no se reportó de detenidos.

Por último, capturaron a un sujeto identificado como Edwin ‘N’, de 25 años, que tripulaba una motocicleta con reporte de robo. Además llevaba más de 200 dosis de droga conocida como crystal. Esta detención se registró en la colonia La Adelita, en Lagos de Moreno.

Sobre estas detenciones y aseguramientos se informó a la Fiscalía General de la Republica.