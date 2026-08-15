Seguridad

Detienen a Cuatro Personas, Decomisan Droga y Vehículos con Reporte de Robo en Jalisco

La Guardia Nacional realizó las detenciones y aseguramientos durante operativos de vigilancia en diferentes puntos del estado.

GNLas autoridades aseguraron paquetes con droga. Foto: N+

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La Guardia Nacional de Jalisco detiene a presuntos distribuidores de droga y recupera vehículos robados.

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