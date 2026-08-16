Hombre Fue Asesinado a Balazos en el Campo El Diez, en Culiacán

Un hombre de 29 años de edad fue privado de la vida a balazos, por hombres armados la tarde de este sábado en las inmediaciones de la comunidad de Campo El Diez, al surponiente de Culiacán.

Es importante destacar que después del ataque a balazos, la víctima fue identificada en el lugar por sus familiares como Jesús Alberto, quien tenía su domicilio en esta misma comunidad.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron cuando el joven fue sorprendido por un grupo armado minutos después de las 5 de la tarde, cuando se encontraba en las escalinatas del lado oriente de un puente peatonal ubicado sobre la carretera Culiacán–El Dorado.

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Marina que se encontraban en la zona acudieron como primeros respondientes y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. En el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos, cuyo calibre y características son analizados por las autoridades.

Hasta el momento se desconoce cuántos agresores participaron en el ataque, así como sus características y el tipo de arma utilizada, por lo que minutos después arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Policía de Investigación del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Es importante mencionar que después de un par de minutos, personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y de realizar el levantamiento de evidencias para esclarecer este homicidio.