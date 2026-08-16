Seguridad

Hombre Fue Asesinado a Balazos en el Campo El Diez, en Culiacán

El joven que murió tras ser atacado por un grupo armado en Sinaloa, fue identificado como Jesús Alberto.

La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional.Foto: N+

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Jesús Alberto, un joven de 29 años, fue asesinado en Culiacán. La Fiscalía ya investiga el ataque.

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