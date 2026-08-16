Hallan Cráneo Humano en Pasillo de Panteón Antiguo de Matamoros

Un cráneo humano fue localizado en uno de los pasillos del Panteón Antiguo, ubicado en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas.

El hallazgo fue realizado durante la mañana de este sábado por empleados del panteón mientras realizaban sus labores, los cuales, al percatarse del resto óseo, dieron aviso a las autoridades.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas arribaron al lugar y cerraron el acceso principal del cementerio para iniciar las diligencias correspondientes

De acuerdo con testigos, el cráneo se encontraba cerca de una tumba; sin embargo, la tumba se encontraba semiabierta, por lo que hasta el momento se desconoce cómo llegó el resto humano al sitio.