Seguridad

Hallan Cráneo Humano en Pasillo de Panteón Antiguo de Matamoros

Autoridades acordonaron el lugar para realizar las investigaciones correspondientes tras el hallazgo del cráneo

Hallan Cráneo Humano en Pasillo de Panteón Antiguo de MatamorosHallan Cráneo Humano en Pasillo de Panteón Antiguo de Matamoros. Foto: N+

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Un cráneo humano fue descubierto en el Panteón Antiguo de Matamoros. La policía ha acordonado el área.

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