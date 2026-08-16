Hoy Depositan el Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026: En Estas Tiendas Aceptan la Tarjeta

A partir de este sábado 15 de agosto comenzó el depósito del apoyo para Uniformes y Útiles Escolares, por esa razón acá te decimos cómo checar saldo y la lista de los lugares en donde aceptan la tarjeta de Mi Beca Para Empezar 2026, pues el regreso a clases está a la vuelta de la esquina y los padres de familia tienen poco tiempo para comprar lo que haga falta.

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (Fibien) fue la entidad encargada de publicar la fecha en que iban a depositar el apoyo anual de Útiles y Uniformes Escolares 2026, por eso en una nota ya te dijimos cuándo y en dónde hay entrega de tarjetas para los estudiantes que pasaron a primero de secundaria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Regreso a Clases 2026: Familias Gastarán hasta 4 Mil Pesos por Estudiante para Útiles

Si aún no sabes en dónde aceptan la tarjeta de Mi Beca Para Empezar para canjear el apoyo de Uniformes y Útiles, el Fibien anunció en su cuenta oficial de redes sociales que el vale puede ser ser utilizado en papelerías, tiendas de autoservicio, vestimenta y zapatería, así como en farmacias. Algunos de los establecimientos son los siguientes:

Papelerías Tony.

Grupo Papelero Gutiérrez.

SUPERISSSTE.

Los beneficiarios que ya cuenten con su tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares, existen diferentes opciones para checar el saldo de Mi Beca Para Empezar, ya sea marcando a un número de teléfono, por aplicación y a través de tu Cuenta Llave CDMX:

El número de teléfono para consultar saldo Mi Beca para Empezar es el 55 8890 2999 , ahí deberás elegir la opción 2 para conocer cuánto dinero tienes en tu tarjeta del apoyo de la CDMX.

Descarga la aplicación Obtén Más e inicia sesión. Vincula tu tarjeta y así vas a poder saber si ya cayó el depósito.

En la plataforma de la Cuenta Llave CDMX deberás iniciar sesión con tu correo electrónico o teléfono y tu contraseña, y ahí en el apartado de Mi Beca para Empezar se mostrará el Historial de Depósitos y podrás conocer si ya recibiste tu pago en agosto 2026.

Con toda esta información, los beneficiarios de Mi Beca Para Empezar ya están listo para hacer uso del apoyo económico para Uniformes y Útiles Escolares 2026. El monto que reciben los niños de preescolar es de 970 pesos y 1,180 pesos para secundaria en CDMX.

AO