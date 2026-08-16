Programas sociales

Hoy Depositan el Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026: En Estas Tiendas Aceptan la Tarjeta

Inicia la consulta de saldo en Mi Beca Para Empezar, pues este sábado 15 de agosto empezó a caer el apoyo económico de Uniformes y Útiles Escolares 2026

Hoy depositan apoyo de Uniformes y Útiles Escolares dónde aceptan la tarjeta de Mi Beca Para Empezar 2026 en CDMXSe depositaron dos montos diferentes a la Tarjeta de Mi Beca Para Empezar en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+