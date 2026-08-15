Balaceras

Ejecutan a Dos Hombres Frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa

Sujetos armados atacaron a balazos a las víctimas que viajaban en un vehículo

Ejecutan a Dos Hombres Frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, SinaloaEjecutan a Dos Hombres Frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa

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Dos hombres fueron ejecutados en Culiacán frente al Palacio de Gobierno. El ataque fue con armas largas desde vehículos en movimiento.

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