Ejecutan a Dos Hombres Frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa

Dos hombres fueron ejecutados a balazos con ráfagas de arma larga por un grupo armado que los atacó desde dos vehículos en movimiento, durante la tarde de este sábado, frente a las instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado, en la colonia Centro Sinaloa, en Culiacán.

El ataque ocurrió minutos antes de la 1 de la tarde, cuando las víctimas circulaban de sur a norte a bordo de un vehículo. Al pasar por la avenida José Aguilar Barraza, fueron sorprendidos por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, el conductor perdió el control y continuó avanzando varios metros hasta llegar a la calle Constitución, donde terminó impactándose contra un objeto fijo.

Los responsables huyeron del lugar, mientras que el vehículo quedó con múltiples impactos de bala en la carrocería y los cristales, además de daños en la parte frontal producto del choque.

Al sitio arribaron elementos de los tres niveles de gobierno y paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que en el interior del automóvil se encontraban dos hombres sin vida.

El área fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes y recabara los indicios encontrados en la escena.