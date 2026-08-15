Terminación 1: Lo Que Pasará Con Tu Celular Si No Registras La Línea Antes del 31 de Agosto

Ha iniciado el fin del plazo para el registro de líneas telefónicas, con la suspensión de los primeros usuarios, pero estos serán los únicos y este mismo mes llega el segundo bloque, que incluye a las personas con terminación 1. ¿Qué pasará si no hacen el registro el 31 de agosto? Te contamos.

Pero antes, te recordamos que este sábado 15 de agosto 2026 comienza la desactivación de líneas telefónicas, por lo que si no lo has hecho, puedes verificar si tu teléfono ya se encuentra dado de alta o será incluido en el apagón.

Desde que inició el 2026, el gobierno federal, mediante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), hizo un llamado a los usuarios a dar de alta, mediante sus respectivas compañías telefónicas, sus líneas telefónicas con una CURP.

El órgano explicó que este registro obligatorio de líneas tiene como objetivo asociar cada número celular con la identidad de su titular (nombre y CURP) para combatir y prevenir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro virtual realizados mediante líneas anónimas.