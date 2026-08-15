Terminación 1: Lo Que Pasará Con Tu Celular Si No Registras La Línea Antes del 31 de Agosto
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones llamó a los usuarios a registrar sus números telefónicas con su CURP
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones llamó a los usuarios a registrar sus números telefónicas con su CURP
Ha iniciado el fin del plazo para el registro de líneas telefónicas, con la suspensión de los primeros usuarios, pero estos serán los únicos y este mismo mes llega el segundo bloque, que incluye a las personas con terminación 1. ¿Qué pasará si no hacen el registro el 31 de agosto? Te contamos.
Pero antes, te recordamos que este sábado 15 de agosto 2026 comienza la desactivación de líneas telefónicas, por lo que si no lo has hecho, puedes verificar si tu teléfono ya se encuentra dado de alta o será incluido en el apagón.
Desde que inició el 2026, el gobierno federal, mediante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), hizo un llamado a los usuarios a dar de alta, mediante sus respectivas compañías telefónicas, sus líneas telefónicas con una CURP.
El órgano explicó que este registro obligatorio de líneas tiene como objetivo asociar cada número celular con la identidad de su titular (nombre y CURP) para combatir y prevenir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro virtual realizados mediante líneas anónimas.
Sin embargo, ante la baja participación de la ciudadanía y las dudas respecto al mismo proceso, así como a la protección de datos personales, se dio un nuevo plazo para el registro, que incluyó un calendario con el vencimiento del registro escalonado, es decir, cada determinada fecha se terminaría la prórroga para ciertos usuarios, de acuerdo con el último dígito de su número celular.
Este sábado 15 de agosto se venció la inscripción para las personas cuyo teléfono termine en "0". Ahora, si preguntas "¿Qué le pasará a tu celular si no registras la línea antes del 31 de agosto?", te contamos que pasará por un proceso similar: si no lo das de alta antes de la fecha límite, en un plazo de 72 horas perderás los servicios de llamada, mensajería y red móvil.
Únicamente, tendrás acceso a llamadas de emergencia, así como a mensajes limitados; así mismo, estarían en riesgo algunos de tus servicios de banca móvil, ya que en múltiples casos se necesita la verificación de movimientos e inicio de sesión con mensajes de texto.
En caso de que te quedes sin servicio, puedes acceder activar y vincular tu línea celular en México.
Solo debes ingresar al portal del CRT México o a la página web de tu compañía telefónica.
Ten a la mano una identificación oficial vigente (INE o pasaporte) con CURP y realiza una prueba de identidad o "prueba de vida" con la cámara de tu celular.