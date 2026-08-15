Sociedad

Gobierno Promete Permanecer en la Montaña de Guerrero Ante Desplazamientos Forzados

El Gobierno federal anunció que mantendrá presencia permanente en la Montaña de Guerrero para acompañar el retorno de familias desplazadas por la violencia armada

Gobierno Promete Permanecer en la Montaña de Guerrero Ante Desplazamientos ForzadosIntegrantes del grupo delictivo Familia Michoacana atacaron con drones y armas de fuego a los pocos habitantes que aún permanecían en Tlacotepec. Los hechos ocurrieron en 2024. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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