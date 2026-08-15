Gobierno Promete Permanecer en la Montaña de Guerrero Ante Desplazamientos Forzados

La Secretaría de Gobernación informó que el Gobierno de México mantendrá una presencia permanente y coordinada de dependencias federales y estatales en la Montaña de Guerrero, luego de que la mayoría de las familias desplazadas por la violencia regresara a sus comunidades sin que se registren nuevos desplazamientos.

La estrategia, denominada Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, se aplica en 19 comunidades de cuatro municipios y busca también atender las causas que generan la violencia, con acciones en educación, salud, vivienda, caminos, empleo y bienestar.

Como parte de este plan, 17 familias de la comunidad de Tula, en el municipio de Chilapa, retornaron a sus viviendas con respaldo de autoridades federales y estatales. El gobierno aseguró en un comunicado que, para acompañar el proceso, se realizaron labores de limpieza y rehabilitación de hogares, restablecimiento de servicios básicos y recuperación de espacios de la localidad. Las familias de Tula también recibieron enseres para el hogar y atención para facilitar su acceso a programas de bienestar.

En mayo de 2026, N+ documentó una crisis de desplazamiento forzado en la Montaña Baja de Guerrero, particularmente en el municipio de Chilapa. Cientos de familias indígenas nahuas abandonaron sus comunidades tras ataques con drones explosivos y balaceras atribuidos al grupo criminal identificado como "Los Ardillos".

Habitantes de comunidades como Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán dejaron sus hogares por la disputa territorial entre los grupos delictivos identificados como "Los Ardillos" y "Los Tlacos", y que familias completas —incluidos niñas, niños y personas mayores— tuvieron que caminar por el territorio o esconderse entre la vegetación, lo que interrumpió actividades escolares y productivas en la zona.

En un mensaje en video, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que la dependencia coordina el trabajo de la Defensa, la Guardia Nacional, 17 dependencias federales adicionales y el Gobierno del Estado de Guerrero para atender a las familias y acompañar su retorno.

"La seguridad y la tranquilidad de las familias y las comunidades de la Montaña de Guerrero son una prioridad para el Gobierno de México", afirmó Medina.

El funcionario añadió: "No vamos a dejar solas a las comunidades. Permaneceremos en el territorio el tiempo que sea necesario para consolidar la seguridad, garantizar derechos y construir bienestar y una paz duradera".