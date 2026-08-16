Homicidios

Dos Hombres Fueron Asesinados a Balazos y Abandonados en una Vivienda de Tlaxcala

Testigos reportaron al 911 la presencia de dos personas sin signos vitales en el municipio de Papalotla.

Las víctimas presentaban tiro de gracia.Las víctimas presentaban tiro de gracia. Foto: Facebook Alerta Vigilante México

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Dos hombres fueron encontrados sin vida en Papalotla, Tlaxcala, con heridas de bala. La investigación sigue sin detenidos ni móvil claro.

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