Dos Hombres Fueron Asesinados a Balazos y Abandonados en una Vivienda de Tlaxcala

Los cuerpos de dos hombres sin vida fueron localizados al interior de un inmueble en el municipio de Papalotla en Tlaxcala en las últimas horas.

La Fiscalía General de Tlaxcala (FGJE) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, luego del hallazgo de las dos personas cuya identidad no fue revelada.

En un reporte al Servicio de Emergencias 911, se informó sobre la presencia de dos hombres inconscientes, quienes presentaban lesiones por impacto de arma de fuego.

Elementos de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de Tlaxcala (INCIFO) se trasladaron a la Sección Cuarta de Papalotla, donde realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cadáveres.

Sobre este caso, las autoridades no han reportado personas detenidas. Además, se desconoce el móvil del ataque hasta el momento. Se sabe que ambas víctimas presentaban el tiro de gracia.

Con información de N+

JAPR