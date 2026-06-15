“Pensamos Algo Distinto”, Dice Sheinbaum luego de Declaraciones de Zar Antidrogas de EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que “es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario” de Estados Unidos, luego de los comentarios que hizo Sara Carter, zar antidrogas estadounidense, este fin de semana.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 15 de junio de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada sobre los dichos de la funcionaria de la Unión Americana, quien en una entrevista refirió que el Gobierno de Trump no solo mantendrá acciones contra cárteles, sino también contra funcionarios y gobiernos que protejan o faciliten sus operaciones.

“Es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario del Gobierno de Estados Unidos, nosotros tenemos reuniones. El viernes hubo una reunión y se avanza, pero si estamos contestando cada declaración, pues imagínense”, señaló.

“Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no queremos entrar en un debate sobre ello, es su opinión, nosotros pensamos algo distinto”.

“Es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario del gobierno de Estados Unidos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los comentarios de Sara Carter, zar antidrogas estadounidense, respecto a funcionarios mexicanos. pic.twitter.com/4cEFFWkHuq — NMás (@nmas) June 15, 2026

Colaboración sin subordinación

Sheinbaum Pardo también dijo que no quiere entrar en discusión con Sara Carter, y comentó que de ella retoma la parte de la prevención para disminuir el consumo de drogas, dada a conocer en un documento hace aproximadamente un mes.

“No quiero entrar en debate con ella. Conoce nuestra posición. Nuestra posición es muy firme en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación, esa es nuestra posición y siempre va a ser así. Y lo que podamos ayudar en términos humanitarios para que no llegue droga a los Estados Unidos lo vamos a hacer y también pedimos que del otro lado se trabaje para que no lleguen armas a México”, expuso.

Respecto al caso de Nemesio Oseguera, El Mencho, la presidenta recordó que Estados Unidos proporcionó información de inteligencia, pero fue la Secretaría de la Defensa la que llevó a cabo todo el proceso operativo.

Conferencia mañanera completa de hoy

SPB