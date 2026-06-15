“Pensamos Algo Distinto”, Dice Sheinbaum luego de Declaraciones de Zar Antidrogas de EUA

La presidenta de México destaca que “es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario” estadounidense

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: CuartoscuroClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum destaca la importancia de la soberanía y la colaboración con EUA sin subordinación tras comentarios de Sara Carter sobre acciones contra cárteles.

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