Muere Ciclista tras Ser Arrollado por Vehículo que se Dio a la Fuga en San Juan del Río

Un joven de 18 años perdió la vida luego de ser embestido por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, sobre la carretera federal San Juan del Río-Coroneo.

Un ciclista perdió la vida la noche del sábado luego de ser arrollado por un vehículo que, tras el impacto, se dio a la fuga. El accidente ocurrió sobre la carretera federal San Juan del Río-Coroneo, a la altura del kilómetro 6, en las inmediaciones de la comunidad de San José Galindo.

¿Qué se sabe del conductor responsable del fatal accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia al observar a una persona tendida sobre la cinta asfáltica. A pocos metros también se encontraba la bicicleta en la que viajaba la víctima.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, acordonaron la zona y resguardaron la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias e investigaciones correspondientes.

Según información recabada en el sitio, el conductor involucrado abandonó el lugar tras el impacto, por lo que hasta el momento no se cuenta con datos sobre la unidad responsable.

Más tarde, familiares de la víctima acudieron al lugar e identificaron al joven como Geovany “N”, de 18 años de edad. Debido a las labores periciales y al cierre parcial de la vialidad, se registró carga vehicular en este tramo carretero.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue, donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.