Muere Ciclista tras Ser Arrollado por Vehículo que se Dio a la Fuga en San Juan del Río

Un joven ciclista de 18 años perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo en la carretera federal San Juan del Río-Coroneo.

Muere Ciclista y Responsable Escapa del LugarFoto: N+

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Tragedia en San Juan del Río: joven ciclista de 18 años muere tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. La comunidad exige justicia.

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