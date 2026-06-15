Madre y su Hija de 8 Meses Mueren en Volcadura en Mexicali; Conductor fue Hospitalizado

Una mujer de 25 años y su hija de ocho meses fallecieron la madrugada del domingo tras un accidente vehicular registrado en Mexicali. De acuerdo con información preliminar, el conductor del automóvil, esposo y padre de las víctimas, presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del percance.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana sobre la avenida Joaquín Herrera, donde un automóvil Honda Accord modelo 2004 se salió de control, impactó una vivienda y posteriormente volcó.

Las primeras investigaciones señalan que el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad, ocasionando daños de consideración en la fachada del inmueble.

Como consecuencia de la fuerza del impacto, la mujer y la menor sufrieron lesiones que les provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información disponible, la bebé no viajaba en un sistema de retención infantil, sino en brazos de su madre al momento del accidente.

Conductor Fue Hospitalizado Bajo Custodia

El conductor, un hombre de 26 años de edad, resultó con múltiples fracturas y otras lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que permanece bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los hechos y en la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales derivadas del accidente.

El caso también ha reavivado el llamado de las autoridades a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a utilizar correctamente los sistemas de seguridad para menores de edad durante los traslados en vehículo.

Información Miguel Galindo

APG