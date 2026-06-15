Madre y su Hija de 8 Meses Mueren en Volcadura en Mexicali; Conductor fue Hospitalizado

El conductor que manejaba presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo y volcó

Muere madre e hija en accidente de carro en MexicaliFoto: N+

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Tragedia en Mexicali: madre e hija de 8 meses mueren en accidente. El conductor, bajo efectos del alcohol, perdió el control y volcó. Las autoridades investigan.

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