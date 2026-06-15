Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 15 de Junio: Así Están las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy lunes 15 de Junio

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 21 de Mayo: Así Están las GaritasTiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 21 de Mayo: Así Están las Garitas | Foto: N+

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¡Atención! Hoy, 15 de junio, el cruce en Tijuana a San Diego tiene esperas largas. San Ysidro: 2h 35m en Ready Lane. Planifica tu cruce con anticipación.

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