Sheinbaum Entrega Boletos del Mundial 2026 a Jóvenes Campeones de Futsal de San Luis Potosí

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, convivieron con jóvenes deportistas potosinos y reconocieron su esfuerzo y dedicación tras representar con orgullo a la entidad en el Futsal Mundialito Social IMSS 2026.

Durante el encuentro, ambos mandatarios entregaron boletos para asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a estudiantes y atletas destacados. Entre ellos se encuentran las Leonas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, subcampeonas nacionales del FutSal Mundialito Social IMSS 2026, quienes tendrán la oportunidad de presenciar el encuentro entre Suecia y Túnez en Monterrey.

FB Ricardo Gallardo Carmona

En tanto que el equipo Tuneros de San Luis Potosí, campeón nacional de la competencia, recibió entradas para asistir al partido entre Corea del Sur y Sudáfrica, también programado en la ciudad regiomontana. Las autoridades destacaron que estos logros son muestra del talento, la disciplina y el compromiso de la juventud potosina.

Reconocidos entre aplausos

En el evento también se rindió homenaje al equipo T21, integrado por niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down, quienes fueron reconocidos entre aplausos y acompañados por sus familias. Las autoridades resaltaron que el impulso al deporte en San Luis Potosí busca garantizar espacios y oportunidades para todas y todos, sin distinción.

Ricardo Gallardo afirmó que este tipo de experiencias demuestran cómo el deporte transforma vidas y acerca oportunidades que antes parecían inalcanzables.

Además, reiteró que su administración continuará respaldando a las nuevas generaciones, convencido de que el cambio que vive el estado también se construye en las canchas, a través del esfuerzo diario y del orgullo de representar a San Luis Potosí.