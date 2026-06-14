Sheinbaum Entrega Boletos del Mundial 2026 a Jóvenes Campeones de Futsal de San Luis Potosí

La presidenta y el gobernador de San Luis Potosí destacaron el talento de estudiantes y atletas que representaron al estado en competencias nacionales.

Sheinbaum Entrega Boletos del Mundial 2026 a Jóvenes Campeones. Foto: PresidenciaSheinbaum Entrega Boletos del Mundial 2026 a Jóvenes Campeones. Foto: Presidencia

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¡Boletos para el Mundial 2026! Jóvenes campeones de futsal de San Luis Potosí son reconocidos por su talento y esfuerzo. Descubre cómo el deporte transforma vidas.

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