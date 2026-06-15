Laura Itzel Castillo Será Secretaria de las Mujeres: ¿Cuándo Asume el Cargo?

Laura Itzel Castillo será la nueva secretaria de las Mujeres, anunció la presidenta Sheinbaum; te compartimos cuándo asumirá el cargo

LAURA itzelItzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, será la titular de la Secretaría de las Mujeres. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Laura Itzel Castillo Será Secretaria de las Mujeres: ¿Cuándo Asume el Cargo?