Laura Itzel Castillo Será Secretaria de las Mujeres: ¿Cuándo Asume el Cargo?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su Mañanera del Pueblo de hoy, 15 de junio de 2026, a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, en N+ te indicamos cuándo asumirá el cargo Laura Itzel Castillo.

La dependencia ha permanecido sin titular oficial desde la salida de Citlalli Hernández, quien dejó el cargo para integrarse a las actividades políticas de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Citlalli Hernández Renuncia a la Secretaría de las Mujeres: Esto Comunicó Claudia Sheinbaum

"Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres", dijo.

Por el momento, frente a la dependencia estará la subsecretaria Ingrid Gómez, quien se encuentra a cargo de las actividades institucionales de manera temporal.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo cuenta con una trayectoria en la administración pública y la política nacional. Actualmente se desempeña como presidenta del Senado de la República y ha ocupado diversos cargos de representación y gobierno a lo largo de su carrera.

Con su próxima llegada a la Secretaría de las Mujeres, será la encargada de coordinar las políticas públicas enfocadas en la igualdad de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento de sus derechos en el país.

FBPT