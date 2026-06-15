Sheinbaum Explica Cómo Beneficia a México Posible Acuerdo de Paz entre EUA e Irán

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 15 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre los reportes que apuntan a un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Luego de varios meses de tensión y enfrentamientos en Medio Oriente, la mandataria expresó su confianza en que las negociaciones permitan poner fin al conflicto.

Resaltó que la estabilidad en la región podría contribuir a moderar los precios internacionales del petróleo, los cuales registraron incrementos importantes durante las semanas de mayor tensión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Fin de la Guerra? Estados Unidos e Irán Están Cerca de un Acuerdo Histórico

"Esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana, siempre que se construye paz en el mundo o celebramos y el petróleo está hoy a 80 dólares, más o menos, legó a estar a más de 100 el barril, entonces, ayuda porque en este momento estamos apoyando, subsidiando, el precio de la gasolina y diésel al no cobrar una parte del IEPS", señaló.

Estados Unidos e Irán anuncian acuerdo

Las declaraciones de la mandataria mexicana se producen después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz tras una serie de negociaciones diplomáticas.

De acuerdo con el funcionario pakistaní, ambas naciones acordaron un cese inmediato y permanente de las operaciones militares, incluyendo acciones relacionadas con el conflicto en Líbano. Además, adelantó que la firma oficial del acuerdo está prevista para realizarse el próximo viernes en Suiza.

Sharif también reconoció la participación de Qatar, Arabia Saudita y Turquía en las gestiones diplomáticas que contribuyeron al entendimiento entre las partes.

FBPT