Sheinbaum Explica Cómo Beneficia a México Posible Acuerdo de Paz entre EUA e Irán

La presidenta Sheinbaum confía en que el acuerdo de paz entre EUA e Irán beneficiará

Explosión en Irán por guerra de Estados Unidos e IsraelExplosión en Irán por guerra de Estados Unidos e Israel. Foto: Reuters | Archivo

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