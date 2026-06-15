¿Oliver Tree y Gaspi Predijeron su Muerte? Videos Preocupan a Fans por sus Coincidencias

La muerte de Oliver Tree y Gaspi en el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro el 14 de junio de 2026 dejó en shock a millones de seguidores en todo el mundo.

Pero más allá del dolor por la pérdida, en internet han circulado diversas teorías que sugieren que los dos, de alguna forma, pudieron haber predicho sus muertes a través de los videos que recientemente habían publicado.

El accidente

El accidente ocurrió la mañana del 14 de junio cuando dos helicópteros colisionaron en el aire en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

La tragedia dejó seis personas fallecidas y movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia, convirtiéndose en noticia internacional por la magnitud del siniestro y la identidad de las víctimas.

De acuerdo con Fabio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos, el percance se registró a las 8:59 a.m. (hora local). Al arribar, los rescatistas localizaron cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves, mientras que una sexta víctima fue encontrada en el segundo helicóptero, que cayó aproximadamente a 100 metros del primer impacto. Uno de los helicópteros se incendió tras caer en un estacionamiento privado, provocando la destrucción de cerca de 20 automóviles eléctricos.

Las "señales" de Gaspi: la fecha en el taxi y el helicóptero en el minuto 14:06

Hay dos momentos, de dos videos diferentes, que han causado revuelo entre los fanáticos del youtuber Gaspi.

El primero está en el video titulado "La vuelta de Gaspi", publicado el 23 de diciembre de 2024, con el que el creador de contenido anunció su regreso a las redes sociales.

En el parabrisas del vehículo en el que aparece Gaspi se observa el número "06-14", que coincide con la fecha del accidente: 14 / 06.

"Lo más aterrador y triste es ver la fecha que decía el auto", escribió un seguidor. "No puede ser, no hay chance de que haya tantas coincidencias, es re macabro todo", señaló otro.

El segundo punto de atención lo encontraron en el video "Gaspi camino a la velada", donde justo en el minuto 14:06 se escucha un helicóptero mientras el influencer hace flexiones como preparación para la lucha que tuvo en el evento de Ibai.

Pero hay un tercer video que también suma a la cadena de coincidencias. En el documental "Gaspi en España", el último que subió, aparecía despidiéndose de su personaje "Gaspi": "Voy a estar acá cuando me necesites", le decía. Además, en el mismo video sale en un helicóptero donde le entregan una caja y en su alucinación ese mismo objeto lo lleva a su muerte: "Llévame con Dios", le pedía segundos antes a un sacerdote.

A esto se suma una frase del video "La vuelta" que también se volvió viral tras la tragedia: "La próxima idea que me venga a la cabeza puede ser una bala."

Cabe aclarar que, tal como señalaron varios medios, era común en Gaspi crear contenido donde hablara de temas sobre la muerte o introspectivos, por lo que muchos fans interpretan estas imágenes como coincidencias dolorosas más que como premoniciones reales.

Las "señales" de Oliver Tree: helicópteros en "Flowers" y la portada en llamas

En el caso del cantante estadounidense, los usuarios han afirmado que en el videoclip de "Flowers", lanzado hace tres meses, cuya temática gira alrededor de aviones y helicópteros, puede haber coincidencias con su fallecimiento. En la secuencia se observan dos helicópteros cuyas hélices parecen estar a punto de tocarse, una imagen que los internautas relacionaron de inmediato con la forma en que murió.

Otra de las coincidencias más mencionadas fue la portada del álbum "Ugly Is Beautiful" (2020), donde el cantante aparece con globos mientras al fondo se observan llamas consumiendo una estructura. Para muchos, esa imagen cobró un nuevo significado después del incendio que provocó la caída del helicóptero en el estacionamiento de Río de Janeiro.

También circularon imágenes de un supuesto arte visual reciente del artista donde aparecen restos de autos y una hélice de helicóptero, un detalle que avivó aún más las teorías en redes.

¿Por qué algunos fans dudaron de la noticia?

La muerte de Oliver Tree también generó escepticismo inicial entre sus seguidores, debido a un antecedente que muchos no olvidan: el cantante fingió su propia muerte en 2022 como parte de una estrategia promocional. En aquel momento, el intérprete de "Miss You" y "Life Goes On" anunció su retiro y su "muerte" en redes sociales para dar paso a una nueva etapa artística con el álbum "Cowboy Tears". Por eso, al conocerse la tragedia en Brasil, no pocos fans pensaron que podría tratarse de otro montaje.

En el caso de Gaspi, la reacción fue similar. Otros seguidores siguen en estado de shock y se mantienen con el deseo de que todo sea una broma y que, de un momento a otro, el youtuber salga a la luz a desmentirlo todo. "Dale Gaspi, ya pasó un día. Fue gracioso, salí a decir que es mentira", escribió un fanático.

Aunque no existe evidencia real de una premonición, el estilo artístico de Oliver Tree, con tintes surrealistas y provocadores, ha facilitado que estos elementos sean reinterpretados tras la tragedia. Lo mismo aplica para Gaspi, un creador conocido por su humor ácido y sus reflexiones sobre la vida y la muerte. Las coincidencias duelen precisamente porque, vistas en retrospectiva, parecen decir algo que nadie quería escuchar.