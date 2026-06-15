¿Oliver Tree y Gaspi Predijeron su Muerte? Videos Preocupan a Fans por sus Coincidencias

Fans analizan videos de Oliver Tree y Gaspi que parecen anticipar su muerte en Río de Janeiro: una fecha en un taxi, Oliver entre dos helicópteros y más señales.

oliver-tree-gaspi-predijeron-muerte-videos-coincidenciasFoto: GettyImages

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La trágica muerte de Oliver Tree y Gaspi en Río de Janeiro generó teorías sobre premoniciones. ¿Coincidencias en sus videos o señales reales?

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