Bloqueos Mañana en Naucalpan: ¿Dónde Habrá Cierres por Transportistas de Edomex?

Organización de transportistas y comerciantes anuncian protesta para mañana 16 de junio en varias vialidades de Naucalpan

Protesta de transportistas en Edomex el 3 de junio de 2026. Foto: CuartoscuroProtesta de transportistas en Edomex el 3 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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Atención Naucalpan: Mañana habrá bloqueos por protestas de transportistas y comerciantes. Exigen la salida de Pedro Gálvez por presuntos abusos. Afectaciones en vialidades clave. Entérate más.

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Bloqueos Mañana 16 de Junio 2026 en Naucalpan: ¿Dónde Habrá Cierres de Transportistas en Edomex?