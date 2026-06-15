Bloqueos Mañana en Naucalpan: ¿Dónde Habrá Cierres por Transportistas de Edomex?

Transportistas y comerciantes del Estado de México (Edomex), así como otras organizaciones, anunciaron una manifestación que afectará diversas vialidades del municipio de Naucalpan mañana 16 de junio de 2026.

En un comunicado difundido en redes sociales, informaron que la protesta será en demanda de la destitución de Pedro Gálvez, subdirector de Desarrollo y Fomento Económico local.

Los transportistas acusaron al funcionario de presuntos abusos, amenazas y extorsiones a comerciantes.

¿Cuáles vialidades serán afectadas?

De acuerdo con el comunicado de la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México A. C., se tratará de una manifestación pacífica, pero advirtieron sobre afectaciones en diversas vialidades de Naucalpan:

Lomas Verdes.

Gustavo Baz.

Lateral de Periférico.

1ro de Mayo.

“No nos quitaremos hasta que nos muestren la renuncia de Pedro Gálvez”, añadió la organización municipal.

Se suman organizaciones

En apoyo a la Unión de Transportistas y comerciantes se sumó la organización Yaqui Alfa.

“Nos unimos con el propósito de apoyar a todas aquellas personas que han sido víctimas de abusos, hostigamientos y actos de violencia por parte de servidores públicos”, añadió.

De igual manera, dicha organización afirmó que sus acciones se basarán siempre en la legalidad, el respeto y el diálogo como vía para construir soluciones que beneficien a toda la comunidad.

“Respaldamos a comerciantes, transportistas y ciudadanos que, de manera pacífica, alzan la voz para exigir justicia, trato digno y respeto a sus derechos”, puntualizó.

Sin determinar la hora de inicio de los bloqueos, las organizaciones ofrecieron disculpas por las afectaciones temporales a la movilidad.

SPB