¿Cómo Estrá el Clima para Hoy 15 de Junio de 2026 en Nuevo León? Estas Son las Temperaturas

La mañana de este lunes 15 de junio se reportan condiciones de llovizna y visibilidad reducida en el Aeropuerto de Monterrey. Las temperaturas de la zona metropolitana se ubican entre 24°C a 26°C, el cielo se encuentra cubierto por nubosidad y la calidad del aire es Buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental.

Al medio día se espera que inicien las tormentas que se pueden extender por la tarde y noche, y continuar hasta la tarde de mañana martes que por momentos pueden ser muy fuertes.

La interacción de una zona de inestabilidad con 30% de potencial ciclónico sobre el territorio de Tamaulipas con un Frente Frío fuera de temporada tocando el norte de México y una Vaguada en la altura cruzando por el norte del país, proporcionan la inestabilidad necesaria para que se genere un periodo de fuertes lluvias.

Incrementarán temperaturas

Mañana martes por la tarde disminuyen las lluvias y comenzará a incrementar la temperatura, que para el miércoles y jueves nos puede llevar a máximas de 37°C a 40°C, con sensación de 42°C a 43°C. Serán un par de días con calor extremo, debemos estar preparados con ropa fresca, procurar tener a los niños bien hidratados y de preferencia bajo la sombra, ya que puede ser peligroso para adultos mayores y niños pequeños.

A partir del viernes regresan las probabilidades de precipitación que se pueden extender por el viernes, sábado y domingo y las máximas se pueden detener nuevamente entre los 32°C a 33°C.

Se mantiene bajo vigilancia la zona de inestabilidad que puede desplazarse hacia la costa de Texas, donde puede desarrollarse con porcentaje de potencial Bajo pero que pudiera encontrar las condiciones necesarias para generar alguna Depresión o Tormenta Tropical frente a Texas o Louisiana durante la semana.