¿Cómo Estrá el Clima para Hoy 15 de Junio de 2026 en Nuevo León? Estas Son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del tiempo para este lunes en Nuevo León con el meteorólogo Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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Nuevo León enfrenta lluvias fuertes hoy y calor extremo mañana. ¿Estás preparado para temperaturas de hasta 43°C? Descubre el pronóstico completo con Mauro Morales.

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