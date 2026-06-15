¿Cuándo se Puede Formar la Tormenta Arthur? Mensaje de Conagua por Posible Nuevo Ciclón

Autoridades meteorológicas nacionales e internacionales mantienen la vigilancia de una zona de baja presión que actualmente se encuentra en tierra sobre México, pero que en los próximos días podría evolucionar en la tormenta tropical Arthur.

En caso de desarrollarse, se trataría del primer fenómeno meteorológico con nombre en la actual temporada de ciclones tropicales 2026 en el país.

Aquí te decimos dónde se localiza el sistema y cuándo podría evolucionar a ciclón tropical, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés).

Alerta por zona de baja presión

A través de redes sociales, la Conagua informó este lunes 15 de junio de 2026, que la zona de baja presión se ubica en tierra dentro del estado de Tamaulipas.

Exactamente, el sistema está a 175 kilómetros al noroeste de La Pesca, en territorio tamaulipeco, y se desplaza hacia el noroeste.

¿Cuándo podría evolucionar en ciclón?

De acuerdo con el pronóstico, la perturbación aumentó a 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en solo 48 horas y mantiene el 30% de posibilidad en siete días.

Al respecto, el Centro Nacional de Huracanes dijo que está monitoreando un área por posible desarrollo tropical en el noroeste del Golfo de México “durante los próximos días”.

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Temporada de ciclones tropicales en el Atlántico

La temporada de ciclones tropicales en el Atlántico inició el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos con nombre en este litoral; de ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales; entre 3 y 5 serían huracanes fuertes (categoría 1 o 2) y entre 1 y 2 serían huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5). Estos son los nombres para los ciclones en el Atlántico:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally



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