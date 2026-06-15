¿Cuándo se Puede Formar la Tormenta Arthur? Mensaje de Conagua por Posible Nuevo Ciclón

Autoridades de México y Estados Unidos vigilan una zona con potencial de convertirse en ciclón en el Golfo de México

Día nublado en Cancún por la tormenta Lisa en noviembre 2022. Foto: Cuartoscuro | ArchivoDía nublado en Cancún por la tormenta Lisa en noviembre 2022. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Alerta en el Golfo de México: una baja presión en Tamaulipas podría ser la tormenta Arthur. Conoce los detalles y el pronóstico de Conagua.

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¿Cuándo Se Formará Arthur? Conagua Informa Posible Fecha para Nueva Tormenta Tropical en México