¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 15 de Junio 2026? Capufe Informa Afectaciones

Aquí te decimos cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro, para que tomes previsiones y llegues con tiempo a tu destino

Afectaciones en la México-Querétaro por accidente en marzo de 2019. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones en la México-Querétaro por accidente en marzo de 2019. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Viajas hoy por la autopista México-Querétaro? Capufe informa afectaciones por accidentes. Consulta el reporte y planifica tu ruta para evitar retrasos.

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