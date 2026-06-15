¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 15 de Junio 2026? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 15 de junio de 2026? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Desde la tarde de ayer domingo, la autopista presentó afectación vehicular por accidentes, por lo que las complicaciones viales se extendieron, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe), por lo que la instancia pidió a los automovilistas circular con precaución.

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Afectaciones en la México-Querétaro

Todos los días, tanto Capufe como la Guardia Nacional emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad en las últimas horas:

20:46 horas (domingo 14 de junio) : Reducción de carriles en el km 43, en ambos sentidos, por atención de accidente (reacomodo de muros luego de choque).

21:51 horas (domingo 14 de junio) : Restablecimiento de la circulación en el km 43 tras atención de accidente vial.

07:20 horas (lunes 15 de junio): Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

09:04 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

09:05 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

SPB