Bloqueos del IPN Hoy: Cierres por Manifestación en CDMX

Diversos grupos del IPN mantendrán bloqueos hoy, 15 de junio de 2026, en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te decimos en dónde hay cierres por la manifestación.

Exigen atención a sus demandas relacionadas con la administración de algunos planteles y el fortalecimiento institucional del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumnos del IPN Realizan Bloqueo en la Calzada Taxqueña

Las protestas se desarrollan en instalaciones educativas ubicadas en diferentes alcaldías, así como en las oficinas de Canal Once, donde integrantes de la comunidad politécnica buscan una respuesta por parte de las autoridades educativas federales.

Puntos donde hay cierres

En el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 15 "Diodoro Antúnez Echegaray", ubicado en la alcaldía Milpa Alta, estudiantes continúan con una manifestación iniciada desde el pasado 25 de mayo.

Señalan que la dirección del plantel no ha logrado resolver diversas problemáticas planteadas por la comunidad estudiantil, por lo que exigen cambios en la administración de la escuela. La movilización se concentra en las instalaciones del centro educativo, localizadas en la colonia Tenantitla.

De manera paralela, alumnos del CECyT No. 13 "Ricardo Flores Magón", en la alcaldía Coyoacán, mantienen acciones de protesta iniciadas el 3 de junio.

Los estudiantes argumentan que sus peticiones no han sido atendidas de manera satisfactoria y solicitan una renovación en la dirección del plantel. La movilización se desarrolla en el inmueble ubicado en Paseos de Taxqueña.

Otra de las concentraciones se lleva a cabo en las instalaciones de Canal Once, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En este punto, integrantes de la comunidad politécnica mantienen una protesta para solicitar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) atienda un pliego petitorio relacionado con el reconocimiento del movimiento estudiantil y la revisión de presuntas irregularidades administrativas.

Además, los manifestantes piden mayores recursos para fortalecer la operación académica y administrativa del IPN.

¿Qué piden los manifestantes?

Entre las demandas de los grupos estudiantiles y de la comunidad politécnica están

Atención a las problemáticas internas de diversos planteles.

Cambios en las direcciones de algunos centros educativos.

Reconocimiento formal del movimiento estudiantil.

Investigación de posibles irregularidades administrativas.

Incremento y fortalecimiento del presupuesto destinado al IPN.

FBPT