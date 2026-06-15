Bloqueos del IPN Hoy: Cierres por Manifestación en CDMX

Este inicio de semana habrá protestas en CDMX de estudiantes del IPN; te compartimos el motivo y en dónde serán

Bloqueo paseo de taxquena por estudiantea IPN · Coyoacan | Azael Valdes NarvaezEstudiantes del IPN realizan hoy, 3 de junio de 2026, un bloqueo en Paseos de Taxqueña. Foto: N+

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