Más de 8 Mil Personas Participan en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en Ensenada

El recorrido concluyó con actividades culturales, artísticas e informativas

Marcha LGBT+ 2026 en EnsenadaFoto: N+

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¡Más de 8 mil personas celebraron la diversidad en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en Ensenada! Un evento lleno de inclusión y respeto que culminó con un festival cultural. Descubre más sobre esta jornada única.

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