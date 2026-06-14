Más de 8 Mil Personas Participan en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en Ensenada

Más de 8 mil personas participaron en la decimonovena edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Ensenada, evento que reunió a integrantes de la comunidad, familias y aliados en una jornada enfocada en la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.

La marcha inició en Plaza Pueblo Antiguo, desde donde los asistentes avanzaron por diversas vialidades de la ciudad.

El recorrido abarcó aproximadamente cuatro kilómetros y transcurrió en un ambiente festivo, con la participación de colectivos, organizaciones y ciudadanos que se sumaron a la celebración.

Festival Cerró las Actividades

La movilización concluyó en la Plaza Cívica de la Patria, donde se llevó a cabo un festival abierto al público.

Durante el evento se realizaron actividades informativas, presentaciones culturales y espectáculos artísticos dirigidos a promover la visibilidad y la inclusión de la comunidad LGBT+.

La Marcha del Orgullo se ha consolidado como uno de los eventos de mayor participación en Ensenada relacionados con la promoción de la igualdad y el reconocimiento de la diversidad.

Organizadores y asistentes destacaron la importancia de mantener espacios de expresión y convivencia que fomenten el respeto y la no discriminación.

APG