Integrantes de la Comunidad LGBT+ Realizan la Marcha del Orgullo 2026 en Puebla

Las calles principales de la ciudad de Puebla se transformaron este sábado 13 de junio en un arcoíris de color, música y alegría con la realización de la Marcha del Orgullo 2026.

Cabe destacar que ésta es la ocasión número 25 en que la comunidad LGBT+ sale a las calles de la capital poblana, siendo la primera vez el 31 de marzo de 2002 a través de una caravana.

Comunidad LGBT+ realizan Marcha del Orgullo 2026 en Puebla

Desde temprana hora, miles de personas llegaron al Parque Juárez luciendo llamativos vestuarios, maquillajes brillantes, pelucas, plumas, lentejuelas y banderas multicolores que dieron vida a una de las celebraciones más vistosas de la capital poblana.

Al ritmo de batucadas, música pop y éxitos que invitaban a bailar, los contingentes avanzaron por el bulevar 5 de Mayo entre aplausos, porras y muestras de apoyo de ciudadanos que observaban el recorrido desde las banquetas.

Drag queens, artistas, familias completas, parejas y colectivos convirtieron el recorrido en una fiesta de libertad, respeto e inclusión, donde no faltaron las fotografías, los mensajes de orgullo y las muestras de cariño.

🚔 La #SSC implementó un dispositivo de seguridad y movilidad durante la Marcha Estatal del Orgullo LGBTQ+ Puebla. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ocubSKKpaX — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 14, 2026

Marcha del Orgullo 2026, expresión de visibilidad a derechos de la comunidad LGBT+ en Puebla

Los carros alegóricos, decorados con banderas y globos de colores, acompañaron el recorrido mientras los participantes bailaban y celebraban la diversidad en un ambiente de convivencia y seguridad.

La marcha concluyó en el zócalo de la ciudad, donde la música, los espectáculos y los mensajes de unidad mantuvieron el ambiente festivo, recordando que el orgullo también es una expresión de visibilidad, respeto y derechos para todas las personas.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ