Integrantes de la Comunidad LGBT+ Realizan la Marcha del Orgullo 2026 en Puebla

Cientos de personas que forman parte de la diversidad sexual recorrieron las calles céntricas de la capital poblana y las llenaron de color.

Marcha del Orgullo Comunidad LGBT+ 13 Junio 2026 Centro Histórico PueblaFoto: N+

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Miles celebraron la diversidad en la Marcha del Orgullo 2026 en Puebla, un evento lleno de alegría y respeto. Conoce más sobre este vibrante desfile que promueve la igualdad.

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