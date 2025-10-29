Hombre Lesiona con Arma Blanca a su Hermano en el Cuello tras Discusión en Tijuana

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvieron a un hombre señalado por agredir con un arma blanca a su hermano, tras una discusión registrada en el fraccionamiento Parajes del Valle.

Te podría interesar: Hombre es Detenido por Presuntamente Golpear a su Pareja Embarazada en el Abdomen en BC

Hombre lesiona con cuchillo a su hermano tras discusión

De acuerdo con el informe oficial, los agentes acudieron al lugar luego de recibir un reporte a través de la central de radio, en el que se alertaba sobre una persona lesionada. Al llegar, localizaron a un hombre con una herida en el cuello, quien identificó como agresor a su hermano, Carmelino “N”, de 37 años de edad.

El afectado relató que ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando inició una discusión que terminó en el ataque con un cuchillo. Los oficiales aseguraron de inmediato al presunto responsable y resguardaron el arma utilizada como indicio.

Paramédicos arribaron al sitio para brindar atención médica al lesionado, quien presentaba una herida lateral de aproximadamente 10 centímetros en el cuello. Tras estabilizarlo, fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal reiteró el llamado a la población para reportar de inmediato cualquier hecho de violencia, recordando que una llamada a tiempo puede prevenir tragedias y salvar vidas.

Historias recomendadas:

APG