Suspenden clases en preparatoria de Ensenada tras reporte de arma de fuego

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que durante la tarde del lunes atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre la presunta presencia de un arma de fuego dentro del CBTIS 41, ubicado en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con la versión oficial, los agentes municipales acudieron al plantel tras recibir la llamada al número de emergencias 911, pero al realizar la inspección correspondiente no localizaron ningún arma ni indicios que confirmaran la denuncia.

Cancelan clases tras reporte de arma de fuego en el plantel

Sin embargo, este martes por la mañana, padres y estudiantes se encontraron con una patrulla de la Policía Municipal resguardando la zona y con la noticia de que no habría clases. Desde temprano, personal directivo del plantel comenzó a regresar a los alumnos, informándoles que las actividades académicas quedarían suspendidas durante el día, aunque sin precisar las causas oficiales.

Algunos estudiantes señalaron que durante la revisión realizada el día anterior, no a todos se les inspeccionaron las mochilas, lo que ha generado dudas entre los padres de familia sobre la transparencia de la información oficial.

La Dirección de Seguridad Pública reiteró que no se halló ningún arma y que el protocolo se ejecutó conforme a lo establecido, aunque no se ha emitido un comunicado por parte de los directivos del CBTIS 41 para aclarar las razones detrás de la suspensión de clases.

Mientras tanto, padres y madres de familia permanecen atentos ante la posibilidad de que las actividades se reanuden una vez que se garantice la seguridad de los estudiantes.

