¿Se Adelanta o Se Atrasa el Reloj? Este Día Es el Cambio de Horario de Invierno en México 2025

El cambio de horario de invierno 2025 en México se acerca, y para que no te agarre desprevenida o desprevenido, acá te contamos cuándo se hace el ajuste en el reloj y si se adelanta o se atrasa la hora.

En el pasado mes de marzo, se modificó la hora en algunos celulares de México y los usuarios de redes sociales se preguntaron si hubo cambio de horario el 9 de marzo de 2025, por lo que es importante aclarar qué pasa el horario estacional.

¿Habrá cambio de horario de invierno en México?

Aunque en México ya no se aplica como tal el cambio de horario desde que se expidió la Nueva Ley de Husos Horarios en 2022, todavía algunos estados y municipios deben ajustar su reloj, debido a su cercanía y relación comercial con Estados Unidos.

Estos son los lugares que sí cambian de horario en México 2025:

Baja California : Todo el estado

: Todo el estado Chihuahua : Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe

: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León : Anáhuac

: Anáhuac Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Video. Cambio de Horario en Frontera de Tamaulipas: ¿Qué Opinan los Ciudadanos?

¿Cuándo es el cambio de horario en México?

El cambio en el reloj en los municipios y estados antes mencionados se deberá hacer el primer domingo del próximo mes, es decir el 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 de la madrugada, de acuerdo con lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De esta forma en los demás estados de México el horario de invierno 2025 no se aplicará, por lo que las personas no deberán ajustar su reloj, ni la hora de sus celulares y en caso de que se cambie automáticamente deberán de hacer la modificación manualmente.

¿Se adelanta o se atrasa la hora 2025?

Para el cambio de horario de invierno en México, las personas deberán atrasar su reloj una hora, aunque cabe señalar que este ajuste se suele hacer de forma automática en los celulares y dispositivos electrónicos.

En caso de tener dudas se puede consultar la hora específica de tu región en la página oficial del Centro Nacional de Meteorología (CENAM), en este link: www.cenam.mx/hora_oficial, en el que se indica qué hora es en cada estado de México.

