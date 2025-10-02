¿Cuándo Será Cambio de Horario 2025 en Tamaulipas? Municipios en los que se Atrasa el Reloj

En México ya no se aplica el horario de verano en la mayor parte del territorio desde 2022, tras la aprobación de la Nueva Ley de Husos Horarios. Sin embargo, existe una excepción: la zona de la frontera norte, que sigue sujeta a un horario estacional.

Esto significa que en esos municipios fronterizos de México y Tamaulipas se sigue adelantando o retrasando el reloj en fechas específicas. Para 2025, el ajuste del reloj aplicará el primer domingo de noviembre, o sea, el 2 de noviembre para atrasar una hora

Municipios de Tamaulipas Donde Aplica el Cambio de Horario

Dentro de Tamaulipas, los municipios que sí deberán ajustar el reloj según la normativa fronteriza son:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

¿Por qué Sigue Ocurriendo el Cambio de Horario en la Frontera Norte?

Para los habitantes, empresas y autoridades de estos municipios fronterizos, el cambio de hora implica adaptarse tanto en actividades cotidianas como en la coordinación con zonas vecinas. Algunos puntos que cobran relevancia:

Sincronización transfronteriza: dado que muchos de estos municipios tienen interacciones constantes con ciudades del otro lado de la frontera (comercio, transporte, cruce de personas), mantener un horario estacional que coincida con normas internacionales puede facilitar operaciones y reducir desajustes.

Operaciones comerciales y servicios: comercios, transporte público, bancos y otras instituciones tendrán que recordar la modificación del horario para evitar confusiones en sus horarios de atención.

Comunicación con el resto del estado: dado que el resto de Tamaulipas no cambia de hora, quienes viajen o se comuniquen hacia municipios del interior del estado deben estar conscientes de la diferencia horaria estacional.

