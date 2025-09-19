Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

La tan esperada Feria Tamaulipas 2025 ha reactivado sus redes sociales publicando recientemente su cartel de artistas que se estarán presentando en Ciudad Victoria durante el mes de octubre. Del 16 al 27 de octubre, el recinto ferial de la capital del Estado será el epicentro de entretenimiento para cientos de familias tamaulipecas y visitantes de otros estados de México.

Con un cartel de artistas de talla nacional e internacional y juegos mecánicos, promete ser una de las mejores ediciones de la Feria Tamaulipas 2025.

Revelan Cartel de Artistas en la Feria Tamaulipas 2025. Foto: Feria Tamaulipas Cd. Victoria

Esta edición contará con zona comercial con más de 100 expositores, área de bares, snacks y bebidas. El circo Roncaly estará presente con su magia y podrás disfrutar el espectáculo de los voladores de Papantla.

La zona ganadera será algo que no querrás perderte, y los tan esperados juegos mecánicos por parte de Espectaculares García, la empresa más grande del país con atracciones para toda la familia.

Artistas en el Teatro del Pueblo de la Feria Tamaulipas 2025

El teatro del pueblo contará con la presencia de artistas de renombre en el mundo de la música:

Jueves 16 - Los Tigrillos

Viernes 17 - Matisse

Sábado 18 - Kumbia Kings

Domingo 19 - Los Cardenales de Nuevo León

Lunes 20 - Lucha Libre

Martes 21 - Magic Castle

Miércoles 22 - La Kumbre con K

Jueves 23 - Los Invasores de Nuevo León

Viernes 24 - Liberación

Sábado 25 - Aleks Syntek

Domingo 26 - Pedro Fernández

Asimismo, el Centro de Espectáculos tendrá presentaciones imperdibles que harán vibrar a Ciudad Victoria.

Viernes 17 - Alfredo Olivas

Domingo 19 - Palomazo Norteño

Jueves 23 - El Trono de México

Viernes 24 - Christian Nodal

Sábado 25 - Grupo Firme

Gratis la Entrada a la Feria Tamaulipas 2025 Para Estas Personas

También se detalló que la entrada a menores con estatura menor a un metro, adultos mayores y personas con capacidades diferentes entran gratis a la Feria Tamaulipas 2025.

Organizadores de la Feria Tamaulipas 2025 Alertan por Fraudes

Tras la revelación del cartel de artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo y en el Centro de Espectáculos durante la Feria Tamaulipas 2025, a celebrarse en Ciudad Victoria del 16 al 26 de octubre, comenzaron a circular en internet páginas fraudulentas que buscan engañar al público.

La cuenta oficial del Centro de Espectáculos Cd. Victoria advirtió a sus seguidores sobre un sitio web apócrifo identificado como “Hercatickets Mx”, el cual no cuenta con autorización y es completamente ajeno a la organización.

Asimismo, recalcaron que no se solicitan depósitos bancarios, transferencias ni ventas a través de WhatsApp.

En una segunda publicación, también alertaron sobre una página de Facebook titulada “Venta de Boletos Feria Cd. Victoria”, la cual fue confirmada como falsa. Ante ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar caer en fraudes y adquirir sus accesos únicamente mediante los canales oficiales.

