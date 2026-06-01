Se Disparan Precios del Petróleo por Tensiones entre EUA e Irán: ¿En Cuánto Está?

Los precios del petróleo se dispararon este lunes, 1 de junio de 2026, ante el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos de América (EUA) e Irán, tras las divergencias sobre las condiciones de un acuerdo para poner fin a la guerra y los ataques recíprocos del fin de semana.

El Comando Central de EUA (Centcom) explicó que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana, en respuesta a "acciones agresivas" de Teherán, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales.

Irán por su parte afirmó haber llevado a cabo los ataques contra la base estadounidense en Kuwait porque fue desde donde se lanzó el bombardeo a Goruk y la isla de Qeshm.

Estas ofensivas se producen en medio de las conversaciones para cerrar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión "final" sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.

Este fin de semana, Trump aseguró no tener prisa por cerrar el acuerdo porque quiere "un buen trato". Por su parte, Teherán le reprocha estar alargando las negociaciones por sus "posiciones contradictorias"

¿En cuánto está el precio del petróleo?

Esta mañana, el precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en agosto -cuya cotización como contrato de referencia se estrenaba este lunes-, subía 4.92% hasta los 95.60 dólares, tras haber superado brevemente el 5%.

Mientras que su equivalente estadounidense, el petróleo intermedio de Texa s (WTI, por sus siglas en inglés) subió 2.7 %, hasta 89.72 dólares el barril.

A las 9:00 horas (local), los contratos de futuros del WTI, para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 2.36 dólares respecto al cierre del viernes, cuando el optimismo por un acuerdo entre Washington y Teherán presionó el precio a la baja.

El precio del crudo remontó este lunes después de que Estados Unidos anunciara que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait y la Guardia Revolucionaria de Irán denunciara una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país.

Con información de N+, AFP y EFE.

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