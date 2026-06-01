Se Disparan Precios del Petróleo por Tensiones entre EUA e Irán: ¿En Cuánto Está?

Así está el petróleo luego que se disparó el precio por las tensiones entre EUA e Irán durante el fin de semana

refinería de petróleo en Estados UnidosRefinería de petróleo en Estados Unidos. Foto: EFE | Archivo
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