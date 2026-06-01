Irán Suspende Negociaciones de Paz con Estados Unidos; Trump Afirma que Continúan

Irán suspendió las negociaciones de paz con Estados Unidos hoy, 1 de junio de 2026, por los ataques de Israel contra Líbano, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní; sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no había sido notificado sobre la interrupción del diálogo y que las conversaciones continuaban.

En contexto: Israel atacó Líbano hoy, en medio de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos para terminar con la guerra que inició en febrero de 2026, con la Operación Furia Épica.

La semana pasada, Donald Trump se reunió con su equipo apara analizar el posible acuerdo de paz con Irán, que aún no se confirma.

En medio de las negociaciones, Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques la madrugada de hoy, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y de Irán contra la base desde la que procedió el ataque.

Este lunes, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, anunció bombardeos contra Beirut, la capital de Líbano.

Se prevé que este martes, representantes de Israel y el Líbano continúen con la cuarta ronda de conversaciones de paz en Estados Unidos.

Irán suspende negociaciones de paz con Estados Unidos

De acuerdo con la agencia, “el equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”.

La agencia Tasnim aseguró que hasta que no haya un fin de las hostilidades en Líbano “no habrá diálogo”, pues Irán asegura que el alto al fuego que está en vigor con Estados Unidos, desde el 8 de abril de 2026, incluye Líbano, país que está siendo atacado por Israel.

Mientras que Abás Araqchí, ministro de Exteriores de Irán, reiteró que “el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano” y consideró que la violación a la tregua, en un solo frente, “constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes”.

El funcionario subrayó que “Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”.

Conversaciones con Irán continúan, confirma Trump

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán no le ha informado sobre la eventual suspensión del diálogo entre ambos países.

En entrevista con NBC News, Trump dijo que la supuesta suspensión no implica la ruptura de la frágil tregua en el conflicto en el que participan Estados Unidos e Israel.

"Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes".

Más tarde, el mandatario publicó un mensaje en Truth Social, donde confirmó que "las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado".

Hezbolá e Israel frenarán ataques

En otro mensaje, Donald Trump dijo que el grupo chií Hezbolá se comprometió a detener los ataques contra Israel y que, a cambio, Israel frenará la ofensiva militar en Líbano.

Trump agregó que tuvo una llamada telefónica "muy productiva" con Benjamín Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut y a retirar las que estaban en camino.

El republicano también dio a conocer que conversó con representantes de alto nivel de Hezbolá, quienes acordaron cesar las agresiones contra Israel.

“Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel".

Estados Unidos propone a Israel y Líbano plan para terminar con el conflicto

En tanto, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, propuso a Israel y a Líbano un plan para una "desescalada gradual" del conflicto, en medio de la intensificación de la ofensiva israelí en territorio libanés, que pone en peligro las conversaciones de paz.

Rubio habló el domingo con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmaron este lunes fuentes estadounidenses, a la agencia de noticias EFE.

Según los reportes, Estados Unidos propuso que el grupo chií Hezbolá cese todos los ataques contra Israel y que, a cambio, Israel se abstenga de intensificar la ofensiva en Beirut