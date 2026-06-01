Irán Suspende Negociaciones de Paz con Estados Unidos; Trump Afirma que Continúan

Esto es lo que se sabe sobre la suspensión de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Ataque de Israel en Líbano hoy, 1 de junio 2026Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Negociaciones de paz en pausa: Irán y Estados Unidos enfrentan nuevos desafíos tras ataques en Líbano. Aquí puedes leer los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+