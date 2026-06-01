Dos Posibles Ciclones, a la Vista: ¿Se Pueden Formar Juntos Amanda y Boris?

Hay dos posibles ciclones tropicales en el océano Pacífico, por ello, la Conagua mantiene vigilancia debido a la presencia de las zonas de baja presión con potencial de evolución. En N+ te compartimos si se pueden formar juntos Amanda y Boris.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ambos sistemas presentan probabilidades de desarrollo ciclónico.

Si los dos fenómenos alcanzan la intensidad necesaria para recibir nombre, serían identificados como Amanda y Boris, los primeros sistemas nombrados de la temporada en el Pacífico oriental.

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¿Podrían formarse juntos?

El primer sistema se localiza al suroeste de la península de Baja California. Según el reporte meteorológico, mantiene una probabilidad de 40% para desarrollo ciclónico en 48 horas y de 90% en un plazo de siete días.

Este sistema se encuentra aproximadamente a 2 mil 40 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. En caso de llegar a la categoría de tormenta tropical será nombrado Amanda.

Las autoridades meteorológicas precisaron que, debido a su trayectoria y distancia, no se prevén afectaciones para México.

Por otra parte, se prevé la formación de una nueva zona de baja presión frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El sistema presenta una probabilidad de 30% para desarrollo ciclónico durante los próximos siete días. Hasta ahora, tampoco representa peligro para el territorio nacional, aunque su evolución continúa bajo monitoreo y en caso de evolucionar se llamará Boris.

Es posible que ambos sistemas coexistan en el Pacífico si las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para su fortalecimiento.

Cabe señalar que el hecho de que existan dos zonas bajo vigilancia no garantiza que ambas se conviertan en tormentas tropicales. Su evolución dependerá de factores como la temperatura del océano, la humedad disponible y la interacción con los vientos en niveles altos de la atmósfera.

FBPT