Dos Posibles Ciclones, a la Vista: ¿Se Pueden Formar Juntos Amanda y Boris?

¿Se formarán juntos los ciclones Amanda y Boris? Conagua vigila dos zonas de baja presión en el Pacífico; te compartimos qué dijo sobre el riesgo en México

Posibles ciclonesConagua vigila dos posibles ciclones. Foto: Cuartoscuro

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