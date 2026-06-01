Zona en Alerta en México por 2 Posibles Ciclones y Ondas Tropicales: Lista de Estados Afectados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre un temporal de lluvias hoy, 1 de junio de 2026, por la presencia de varios fenómenos meteorológicos, como ondas tropicales, inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión.

Además, el organismo recordó que vigila dos zonas con potencial ciclónico en el océano Pacífico, que de evolucionar se convertirían los siguientes días en las tormentas Amanda y Boris.

En ese panorama, aquí en N+ te damos a conocer la lista de estados que tendrán lluvias este lunes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Inicia hoy temporal de lluvias

En su reporte diario, el SMN informó que hoy iniciará un temporal de lluvias en el sur y sureste de México, así como la Península de Yucatán, debido a la interacción de los siguientes fenómenos meteorológicos:

Circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Inestabilidad atmosférica sobre el oriente y sureste del país.

Aproximación de una nueva onda tropical (la número 4) a las costas de Quintana Roo.

Zona de alerta por lluvias

Dichos fenómenos naturales, así como una línea seca, una vaguada en altura y un canal de baja presión, generarán lluvias de distinta intensidad en el país:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (centro, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala (este y sur), Campeche (norte y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro), Jalisco (este, centro y sur), Colima (norte), Michoacán (norte, oeste y centro), Morelos, Estado de México (suroeste), Guerrero (norte y noroeste) y Tabasco (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua y Querétaro.

Adicionalmente, el SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 1 de Junio 2026 con el Capitán Archie: Posibles Ciclones en el Pacífico

Potencial ciclónico en el Pacífico

Sobre las zonas con potencial ciclónico en el océano Pacífico, la Conagua detalló lo siguiente:

Zona de baja presión, al suroeste de Baja California Sur: Tiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días. Se localiza a 2,040 km al suroeste de Cabo San Lucas y se desplaza al oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h. No afectará a México. Se prevé formación de una zona de baja presión al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas: Tiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

SPB