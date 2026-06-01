Zona en Alerta en México por 2 Posibles Ciclones y Ondas Tropicales: Lista de Estados Afectados

La Conagua informa que hoy iniciará un temporal de lluvias en varias regiones de México; conoce aquí todos los detalles

Personas se protegen de la lluvia en la CDMX el 4 de abril 2025.Personas se protegen de la lluvia en la CDMX el 4 de abril 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención México! Conagua alerta sobre lluvias intensas y dos posibles ciclones en el Pacífico. Descubre qué estados estarán más afectados hoy.

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