En rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la iglesia San Judas Tadeo en Matamoros, el rector del templo, el padre Juan Manuel Mendoza Barrientos, dio a conocer los detalles del programa de actividades para las fiestas patronales de este año, que se celebrarán del 17 al 28 de octubre.

Durante el encuentro con medios de comunicación, se destacó que el templo será reconocido como un lugar de presencia espiritual de San Judas Tadeo, tras la visita de sus reliquias en marzo pasado, lo que marca un hecho significativo para la comunidad católica de la región.

Calendario de Actividades Fiestas Patronales de San Judas Tadeo 2025 en Matamoros. Foto: N+

Fiestas Patronales de San Judas Tadeo en Matamoros

Las festividades iniciarán el viernes 17 de octubre de 2025 y culminarán el lunes 28 con una serie de actividades religiosas y culturales. El 19 de octubre comenzará el novenario, y ese mismo día se llevará a cabo una peregrinación por la paz, uno de los eventos más esperados por los fieles.

El programa incluye misas temáticas dedicadas a distintos sectores de la sociedad: por las embarazadas, vocaciones sacerdotales, trabajadores, familias, servidores públicos, así como por las causas difíciles y desesperadas.

Más de 30 instituciones se han sumado para conformar el programa cultural que acompañará las celebraciones religiosas. La programación completa será compartida a través de las redes sociales oficiales de la iglesia San Judas Tadeo.

Como cierre de las festividades, el cantante Pee Wee ofrecerá un espectáculo musical, al que se espera la asistencia de cientos de familias. La invitación está abierta para toda la comunidad de Matamoros a participar en este evento de fe, unidad y tradición.

Fiestas Patronales de San Judas Tadeo 2025 en Matamoros. Foto: Rectoria San Judas Tadeo - Matamoros Tam

