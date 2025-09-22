Registran Dos Sismos en Tamaulipas en Un Día; ¿Dónde Tembló?

Este domingo 21 de septiembre de 2025, se registraron dos temblores en Tamaulipas.

Uno de ellos con magnitud de 3.4 al suroeste de El Mante con epicentro en Nuevo Morelos y el otro al suroeste de Ciudad Victoria con epicentro en Jaumave, cuya magnitud fue de 3.8.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

Con ellos suman tres sismos registrados durante septiembre de 2025 en el estado.

Registran Más Temblores en Estos Municipios de Tamaulipas

En lo que va del año, la dependencia ha registrado 20 temblores en la entidad, el más reciente tuvo lugar en San Fernando.

Hasta ahora, el de mayor magnitud fue de 3.8. La dependencia agregó que marzo 2025 ha sido el mes con mayor actividad, registrando cuatro sismos. Mientras que en mayo, no se reportó ninguno.

Los temblores se han registrado en nueve municipios de Tamaulipas:

Tres en Tula

Dos en El Mante

Dos en Cruillas

Dos en Jaumave

Dos en Nuevo Morelos

Tres en Llera

Abasolo

Bustamante

Casas

San Fernando

Dos de ellos realmente tuvieron epicentro en otros estados, uno en El Naranjo, San Luis Potosí, y otro en Zaragoza, Nuevo León.

Camioneta se Impacta Contra Poste de Luz y se Incendia en Matamoros

Historias Recomendadas: