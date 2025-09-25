Inicia Campaña de Vacunación Contra el VPH en Tamaulipas: ¿Quiénes Pueden Recibir la Dosis?
N+ Tamaulipas
Se espera la aplicación de 22,800 vacunas contra el VPH sean aplicadas en escuelas y unidades de salud de Tamaulipas durante 2025.
COMPARTE:
Ya inició la campaña de vacunación contra el virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños de quinto grado de primaria. Estará activa hasta el 31 de diciembre y se llevará a cabo en todas las escuelas de Tamaulipas.
El objetivo es aplicar más de 22 mil 800 vacunas en la entidad, incluyendo dosis para estudiantes sin seguridad social y para menores no escolarizados, quienes pueden acudir a las unidades de salud del IMSS Bienestar.
Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados
Campaña de Vacunación en Tamaulipas Contra el VPH
La vacuna contra el virus del VPH en Tamaulipas se aplica en una sola dosis en el brazo a:
- Niñas y niños de quinto grado
- Menores de 11 años no escolarizados
- Adolescentes de 9 a 19 años en atención por violencia sexual
- Adolescentes de 12 a 16 años sin vacuna previa
- Para personas de 1 a 49 años que viven con VIH, se aplican tres dosis en los meses 0, 2 y 6.
Historias Recomendadas: