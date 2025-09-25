Inicia Campaña de Vacunación Contra el VPH en Tamaulipas: ¿Quiénes Pueden Recibir la Dosis?

Ya inició la campaña de vacunación contra el virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños de quinto grado de primaria. Estará activa hasta el 31 de diciembre y se llevará a cabo en todas las escuelas de Tamaulipas.

El objetivo es aplicar más de 22 mil 800 vacunas en la entidad, incluyendo dosis para estudiantes sin seguridad social y para menores no escolarizados, quienes pueden acudir a las unidades de salud del IMSS Bienestar.

Campaña de Vacunación Contra el VPH en Tamaulipas. Foto: N+

Campaña de Vacunación en Tamaulipas Contra el VPH

La vacuna contra el virus del VPH en Tamaulipas se aplica en una sola dosis en el brazo a:

Niñas y niños de quinto grado

Menores de 11 años no escolarizados

Adolescentes de 9 a 19 años en atención por violencia sexual

Adolescentes de 12 a 16 años sin vacuna previa

Para personas de 1 a 49 años que viven con VIH, se aplican tres dosis en los meses 0, 2 y 6.

