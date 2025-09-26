Cartilla Bullying en Tamaulipas: Entregarán a Padres de Familia Guía para Detectar Acoso Escolar

En Tamaulipas, a partir de noviembre 2025, las madres y padres de familia recibirán una cartilla de prevención de bullying, para identificar señales de alerta en niñas y niños relacionadas con acoso escolar, violencia intrafamiliar, abuso o maltrato infantil.

Esta medida busca reforzar la prevención y detección temprana de estas problemáticas, ya que no existen estadísticas exactas y muchos casos permanecen sin denunciar.

El sistema de protección a la niñez trabaja de manera coordinada con las secretarías de Educación y Salud, además de las instituciones escolares, para orientar a las familias y canalizar los casos a las instancias competentes.

Las autoridades recordaron que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida y exhortaron a la población a denunciar cualquier situación de riesgo.

