Cartilla Bullying en Tamaulipas: Entregarán a Padres de Familia Guía para Detectar Acoso Escolar
Madres y padres de familia en Tamaulipas recibirán una cartilla que les ayudará a identificar señales de bullying en sus hijos. ¿De qué se trata?
En Tamaulipas, a partir de noviembre 2025, las madres y padres de familia recibirán una cartilla de prevención de bullying, para identificar señales de alerta en niñas y niños relacionadas con acoso escolar, violencia intrafamiliar, abuso o maltrato infantil.
Esta medida busca reforzar la prevención y detección temprana de estas problemáticas, ya que no existen estadísticas exactas y muchos casos permanecen sin denunciar.
Buscan Erradicar Acoso Escolar en Tamaulipas con Cartilla de Bullying
El sistema de protección a la niñez trabaja de manera coordinada con las secretarías de Educación y Salud, además de las instituciones escolares, para orientar a las familias y canalizar los casos a las instancias competentes.
Las autoridades recordaron que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida y exhortaron a la población a denunciar cualquier situación de riesgo.
