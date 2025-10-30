Rescatistas Protestan en Juzgados tras Liberación de Presunto Agresor de Pitbulls en Tijuana

Activistas, organizaciones civiles y rescatistas de animales se manifestaron frente a los juzgados penales en Tijuana para exigir justicia por el caso de maltrato hacia ocho perros ocurrido en la colonia Obrera en mayo pasado. Señalaron su inconformidad luego de que el presunto responsable no fuera vinculado a proceso a pesar de las pruebas presentadas.

De acuerdo con Patricia Sandoval, rescatista y directora de la asociación Patitas Firmes A.C., las pruebas incluían un video donde se observa a un hombre golpeando y encadenando a los animales.

No fue sentenciado, no fue juzgado, vino y no lo vincularon, es por eso nuestra molestia, porque los jueces no están haciendo su trabajo… estamos hartos de verlos sufrir. Ellos llegan con nosotros sangrando, llorando, en pedazos, y somos nosotros quienes los rehabilitamos

Patricia Sandoval, Rescatista y Directora de la Asociación Patitas Firmes A.C.

Las y los manifestantes indicaron que apelarán la decisión del juez que dejó en libertad al presunto agresor, conocido como “El Maltratador de la Obrera”, y buscarán obtener una nueva audiencia.

Durante la protesta mostraron carteles en los que exigían justicia para este y otros casos de abuso animal en Baja California. Según activistas, más de un centenar de denuncias por maltrato animal se presentan cada mes ante la Fiscalía estatal, pero pocas proceden.

El estado de los perros rescatados

Los ocho perros, todos de raza pitbull, fueron encontrados en condiciones deplorables al momento del rescate. La mitad de ellos fue rehabilitada por la asociación Cambiando Vidas A.C.

Griselda Duarte, fundadora de la organización, explicó que uno de los perros, Big Boy, estuvo presente en la manifestación y fue el más afectado de todos.

La mayoría estaban con problemas de piel, garrapatas, muy flacos. El más dañado… tiene fracturas viejas en sus patas traseras, me imagino que por golpes, y una herida en la oreja

Las activistas hicieron un llamado a la ciudadanía a no ser indiferentes ante el maltrato animal y a denunciar cualquier caso que presencien.

