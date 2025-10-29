Hallan Más de Mil Litros de Gasolina Abandonados Dentro de Caja de Camioneta en BC

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) reforzaron los recorridos preventivos en la zona de La Rumorosa, municipio de Tecate, donde localizaron un vehículo presuntamente abandonado que transportaba contenedores con hidrocarburos. El hallazgo ocurrió durante un operativo de vigilancia sobre el camino que conduce hacia Laguna Hanson, cuando los agentes detectaron una camioneta blanca detenida fuera de la carretera con la puerta del conductor abierta.

Ante la situación, los oficiales se aproximaron para verificar si el vehículo requería apoyo o auxilio, encontrando indicios de que había sido dejado en el lugar. Al realizar la inspección correspondiente, los agentes percibieron un fuerte olor a combustible, lo que los llevó a revisar el interior y la parte trasera de la unidad.

¿Cuántos litros de hidrocarburo aseguraron en La Rumorosa?

En la camioneta se localizó un contenedor de plástico reforzado con estructura metálica con capacidad aproximada de mil litros de hidrocarburo, además de ocho bidones adicionales de unos 50 litros cada uno. Todo el material fue asegurado debido a que no se encontró documentación que acreditara su procedencia o destino.

Los agentes de la FESC realizaron una búsqueda en las inmediaciones con el objetivo de localizar a posibles responsables o tripulantes, sin resultados positivos. La zona fue inspeccionada por varios minutos sin hallar rastros de personas en los alrededores del sitio.

El vehículo y los contenedores fueron asegurados en el lugar y posteriormente trasladados a las instalaciones de la FESC en Mexicali, donde quedaron bajo resguardo en tanto se daba aviso a la autoridad correspondiente.

Finalmente, los objetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de realizar las investigaciones necesarias para determinar el origen y destino de la gasolina localizada en el operativo.

