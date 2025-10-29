Buscan a Ericka Flores de 16 Años, Vista por Última Vez Abordando un Taxi de Aplicación en BC

La Fiscalía General del Estado de Baja California solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ericka Alejandra Flores Flores, de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el 25 de octubre de 2025 en el fraccionamiento Villas del Prado I, en el municipio de Ensenada. De acuerdo con la información oficial, la joven salió de su domicilio ese día y abordó un taxi de aplicación, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Las autoridades informaron que desde su salida no ha regresado a casa ni ha tenido contacto con familiares o conocidos, por lo que se activaron los protocolos correspondientes de búsqueda. La Fiscalía mantiene abierta la investigación y pide a la población aportar cualquier información que ayude a ubicar a la adolescente.

¿Cuáles son las características físicas de la adolescente desaparecida?

Ericka Alejandra Flores Flores cuenta con las siguientes características físicas:

Tez blanca

Cabello castaño claro

Ojos pequeños de color verde

Estatura de 1.58 metros

Teniendo señas particulares como un lunar de nacimiento en el cuádriceps de la pierna izquierda

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Zona Ensenada, coordina las acciones de localización y ha pedido a la comunidad para colaborar en el caso.

Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede proporcionarse al número de emergencias 911, o de manera anónima al 089, con el fin de mantener la confidencialidad de los reportes y agilizar el proceso de búsqueda.

