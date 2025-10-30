Video: Captan a Policía Municipal Golpeando a Adulto Mayor en Mexicali; Fue Suspendido

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali inició una investigación interna luego de que se difundiera en redes sociales un video que muestra a un agente municipal golpeando a un adulto mayor durante una intervención en la zona oriente de la ciudad. El hecho provocó la reacción inmediata de las autoridades, quienes confirmaron que el oficial fue suspendido de sus funciones y separado de las labores operativas mientras avanza el procedimiento.

Nota relacionada: Video Muestra a Policía Sacar Arma para Amedrentar a Conductor en la Calle; Ya lo Investigan

El incidente quedó registrado en video, donde se observa al uniformado dando un puñetazo al ciudadano, quien cae al suelo aparentemente inconsciente. El material fue compartido ampliamente en plataformas digitales, generando indignación entre la población y reportes directos a la DSPM sobre un posible caso de abuso de autoridad.

Suspendieron al policía que presuntamente agredió al adulto mayor

El titular de la corporación, Luis Felipe Chan Baltazar, informó que tras conocer los hechos, se solicitó formalmente a la Sindicatura Municipal abrir una investigación administrativa para determinar las responsabilidades del agente involucrado. Además, recalcó que la decisión de suspenderlo de manera inmediata busca garantizar que el caso sea revisado sin interferencias.

Nota relacionada: Detienen a Policía Municipal de Tijuana por Presunta Privación de la Libertad; Esto Pasó

Chan Baltazar dejó en claro que el comportamiento mostrado en el video es contrario a los valores y principios que rigen la formación policial.

Desde su formación los agentes municipales deben de tener como objetivo el servir

y proteger a la sociedad, aquellos elementos que actúen de forma contraria deberán

de afrontar las consecuencias...

Mencionó Luis Felipe Chan Baltazar, Titular de la DSPM

Hasta el momento, no se ha confirmado si la víctima del ataque ha presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes. Las imágenes generaron una amplia reacción ciudadana, en la que usuarios exigieron acciones firmes para evitar que situaciones similares se repitan dentro de la corporación.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP