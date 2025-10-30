Operativo Especial en Ensenada por Halloween 2025, ¿Qué Medidas Habrá?

Ensenada se prepara para una noche de alta afluencia en calles y zonas comerciales debido a las celebraciones de Halloween, por lo que autoridades municipales anunciaron un amplio operativo preventivo para garantizar la seguridad de familias, especialmente menores que saldrán a pedir dulces.

Más de 100 elementos participaran en operativo de seguridad

Más de 100 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) participarán en estas acciones, que iniciarán a las 6:00 de la tarde del 31 de octubre y se extenderán hasta las 6:00 de la mañana del 1 de noviembre.

Los agentes estarán distribuidos en colonias, avenidas principales y áreas comerciales con mayor concentración de personas, con el objetivo de prevenir delitos, faltas administrativas y accidentes de tránsito.

El director de la Policía Municipal, Alejandro Monreal Noriega, exhortó a la ciudadanía a mantener medidas preventivas durante la jornada, como supervisar a los menores en todo momento, utilizar disfraces con elementos visibles para evitar riesgos en la vía pública y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.

Las autoridades reiteraron que la colaboración de la comunidad será fundamental para que las celebraciones de Halloween se desarrollen en orden y sin incidentes.

Información Diego Robles

APG