Tras 3 Años Exconserje es Sentenciado por Abusar de Niña de 3 Años en Kínder de Mexicali

Tras tres años de lucha legal y constantes manifestaciones, la familia de una menor víctima de abuso sexual en el jardín de niños Motolinía, en Mexicali, logró una sentencia en contra del responsable. El exconserje del plantel, José Antonio, fue condenado a 16 años de prisión por el delito de pederastia, después de un proceso que se prolongó por años debido a recursos legales y amparos que mantuvieron al agresor en libertad.

El caso se remonta al momento en que la niña, de apenas tres años de edad, fue víctima del abuso dentro de las instalaciones escolares. Desde entonces, su familia emprendió un largo camino judicial marcado por la indiferencia y las dilaciones procesales, enfrentando además los amparos promovidos por la defensa del acusado.

A pesar de los obstáculos, la sentencia fue finalmente dictada y José Antonio se encuentra ya recluido. Sin embargo, su encarcelamiento no corresponde directamente a este caso, sino a otra carpeta de investigación con características similares que logró avanzar antes en el sistema judicial. De esta manera, el exconserje enfrenta hoy una condena efectiva tras permanecer libre durante el proceso inicial.

Existen tres carpetas abiertas por abuso en contra del exconserje

La familia de la víctima realizó múltiples manifestaciones públicas, incluso frente al Poder Judicial, exigiendo que se hiciera justicia y que el responsable enfrentara las consecuencias de sus actos. Estas acciones mantuvieron viva la exigencia social para que el caso no quedara impune y derivaron en el seguimiento de nuevas investigaciones contra el mismo individuo.

Actualmente, existen tres carpetas de investigación adicionales abiertas en contra del exconserje, relacionadas con presuntos abusos cometidos a otros menores dentro del mismo jardín de niños. Pese a la sentencia, la defensa del acusado aún cuenta con recursos legales que podrían permitirle salir de prisión.

Para la familia de la menor, el ver al agresor tras las rejas representa un avance significativo dentro de una batalla que parecía perdida, aunque el proceso judicial continúa. La resolución marca un precedente en su búsqueda de justicia y refleja los años de esfuerzo dedicados a lograr que el caso no quedara impune.

