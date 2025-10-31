Aseguran más de 19 Kilos de Presunto Cristal con GPS Oculto en Cajuela de Vehículo en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal aseguraron más de 19 kilos de droga tipo “cristal” y un dispositivo geolocalizador tras atender un reporte ciudadano sobre un paquete sospechoso en la colonia Las Huertas 4ta Sección del municipio de Tijuana.

Conductor localiza presunta droga en cajuela de su vehículo

De acuerdo con el reporte, la parte afectada, quien labora en Estados Unidos, revisó las cámaras de seguridad de su domicilio como parte de sus rutinas diarias y detectó dos bolsas negras dentro de la cajuela de su vehículo. Al abrirlas, descubrió que contenían paquetes con aparente droga, por lo que notificó de inmediato a la línea de emergencias 9-1-1.

Las imágenes de las cámaras mostraron que alrededor de las 05:32 horas, dos personas a bordo de un vehículo sedán gris oscuro abrieron el automóvil del denunciante y depositaron las bolsas antes de retirarse del lugar.

Al sitio acudieron agentes municipales, quienes realizaron la inspección correspondiente y embalaron 42 paquetes con un peso total aproximado de 19.575 kilogramos de “cristal”, además de un dispositivo GPS color negro.

El hallazgo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a revisar periódicamente sus vehículos, mantener cámaras de seguridad funcionales, evitar dejar objetos desconocidos en el interior de los automóviles y reportar cualquier situación sospechosa al 9-1-1 o mediante la aplicación Botón de Emergencia.

APG