Explosión por Presunta Pirotecnia Dejó Varios Heridos en BC; Lanzó Vidrios y Escombro a Vecinos

Una vivienda en la colonia La Luna, en Mexicali, se incendió la noche del pasado domingo, luego de una fuerte explosión que, de acuerdo con testigos, habría sido provocada por el presunto almacenamiento de pirotecnia en el interior del inmueble. El siniestro ocurrió sobre la calle del Castor, y aunque las llamas se extendieron rápidamente dentro de la propiedad, no se reportaron víctimas de gravedad.

De acuerdo con los reportes preliminares, previo a que se observaran las llamas, los vecinos escucharon una detonación intensa que hizo vibrar ventanas y paredes de las casas aledañas. Algunos residentes salieron de inmediato de sus viviendas, temiendo una nueva explosión. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otras casas cercanas.

Tres personas fueron heridas por vidrios y escombros proyectados por la explosión

La onda expansiva derivada del estallido causó daños estructurales en varios domicilios de la zona y dejó a tres personas con heridas leves, principalmente por vidrios y escombros proyectados. Los lesionados fueron atendidos en el sitio y no requirieron hospitalización.

Según testigos, en el interior del domicilio donde ocurrió el siniestro presuntamente se realizaba venta clandestina de pirotecnia, situación que habría detonado la explosión. Sin embargo, las autoridades aún no confirman oficialmente las causas, y los vecinos manifestaron que esperarán los resultados de la investigación para conocer el origen del incendio.

Vecinos ayudaron a retirar los escombros del sitio

Durante varias horas, los cuerpos de emergencia trabajaron en la zona para sofocar completamente las llamas y asegurar el área, mientras los residentes colaboraban en la limpieza y remoción de escombros.

Hasta el momento, las autoridades locales mantienen el reporte en investigación, sin descartar la manipulación o almacenamiento indebido de materiales explosivos como pirotecnia, siendo la causa probable del siniestro.

