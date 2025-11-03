Fallece Conductor de 18 Años al Volcar su Camioneta en Ensenada; Otro Joven Resultó Herido

Un joven de 18 años perdió la vida y otro resultó lesionado tras un choque con volcadura registrado la tarde del 2 de noviembre en el ejido El Porvenir, en Ensenada. El accidente ocurrió alrededor de las 12:15 horas, sobre el camino vecinal y la avenida Plan de Ayala.

Nota relacionada: Vuelca Patrulla en Nodo Morelos de Tijuana; Hay Tres Oficiales Heridos

Al llegar al lugar, los agentes localizaron un vehículo color gris volcado sobre su costado izquierdo. Paramédicos acudieron para brindar atención a las personas involucradas, identificadas como Christopher Robin "N", de 18 años, quien conducía el automóvil, y José Alejandro "N", de 22 años, quien viajaba como pasajero.

Presuntamente el vehículo perdió el control por exceso de velocidad

Según el peritaje preliminar, el vehículo circulaba sobre el camino vecinal del ejido El Porvenir en dirección de norte a sur. Según las autoridades, al llegar al crucero irregular que forma dicha vía con la avenida Plan de Ayala, el conductor habría perdido el control presuntamente debido al exceso de velocidad.

Nota relacionada: Volcadura Deja Una Mujer Sin Vida y 4 Lesionados en Ensenada; Uno de los Heridos es una Bebé

Durante el incidente, el automóvil impactó primero con una elevación de terracería, golpeando su neumático delantero derecho, y posteriormente chocó contra un cerco de malla. El fuerte golpe provocó que el vehículo volcara sobre su costado izquierdo, realizando un giro completo de 360 grados antes de detenerse completamente.

El conductor falleció por el accidente vial

Paramédicos valoraron en el lugar a los dos ocupantes y confirmaron que el conductor no presentaba signos vitales, mientras que el pasajero fue trasladado a una clínica para recibir atención médica.

El sitio fue acordonado por las autoridades municipales para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento del cuerpo, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente la causa exacta del accidente, aunque según el reporte, el exceso de velocidad se perfila como el principal factor del fatal percance ocurrido en la zona rural de Mexicali.

Historias recomendadas:

Información de Diego Robles

RCP