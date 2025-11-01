Incendio en Tienda Comercial Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Centro de Hermosillo

Elementos del Departamento de Bomberos, Policía Municipal y Cruz Roja atendieron un incendio derivado de una explosión registrada en el establecimiento comercial ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en pleno Centro de la ciudad, el cual dejó serios daños materiales y a personas afectadas.

De acuerdo con el director de Bomberos, Francisco Matty Ortega, varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

El funcionario informó que el incendio fue controlado y la intervención de los cuerpos de emergencia evitó que las llamas se propagaran a negocios cercanos.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de personas lesionadas ni si hubo muertes derivadas del siniestro, a pesar de la presencia del Servicio Médico Forense en el lugar.

Autoridades municipales y estatales mantienen asegurada la zona mientras continúan las labores de enfriamiento, rescate y peritaje para determinar las causas del siniestro.

Se exhorta a la ciudadanía a evitar transitar por el área afectada mientras se desarrollan los trabajos de emergencia e investigación.

Gustavo Moreno, las noticias N+