Muere Bebé de Dos Meses de Edad tras Accidente de Tránsito al Sur de Nogales, en Sonora

Un bebé de dos meses de edad perdió la vida la tarde del viernes, 31 de octubre, tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la prolongación Álvaro Obregón, a la altura de una llantera en el sur de la ciudad de Nogales.

De acuerdo con el informe de la Policía Municipal, el percance se registró alrededor de las 5:30 de la tarde del 31 de octubre, cuando el conductor de uno de los vehículos involucrados perdió el control del volante, invadió el camellón central y se impactó contra otros automóviles que circulaban en sentido contrario.

En el siniestro resultaron lesionadas una mujer de 24 años, quien conducía uno de los vehículos afectados, y su acompañante de 21 años, que llevaba en brazos al menor. Ambas fueron trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, minutos después de las 6:00 de la tarde, el personal del área de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó el fallecimiento del bebé debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El conductor señalado como responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes, mientras que las autoridades estimaron los daños materiales en aproximadamente 200 mil pesos.

Niño de 4 años se intoxica al ingerir medicamentos en Fraccionamiento Urbi Villa Campestre, en Hermosillo

Luego de sufrir una intoxicación, un niño de cuatro años de edad fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Infantil a bordo de la patrulla E-408, de la Policía Municipal de Hermosillo.

Faltando 15 minutos para las 5 de la tarde del pasado viernes 31 de octubre, los agentes Pablo Lacarra y Adal Pérez, fueron interceptados por la madre del menor en la calle Lumber del Fraccionamiento Urbi Villa Campestre.

El menor presentaba una intoxicación por ingerir pastillas de un medicamento, presentando signos de somnolencia y taquicardia, por lo que fue llevado de urgencia al centro médico.

con información de Gustavo Moreno.

